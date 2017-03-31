31/03/17
18:30
Russia: Premier League
Anzhi
2 : 3
Ural
Finished
Venue: Anzhi Arena, Kaspiysk. Turf: Natural. Capacity: 24,859. Distance: 2,604km. Sidelined Players: URAL - CHANTURIA GIORGI, KHOZIN VLADIMIR (Injured).
0 - 1
Ilyin Vladimir
22'
Emelyanov Roman
34'
Dantsev Aleksandr
45'+1
46'
Gasanov Shamil
Bryzgalov Sergey
49'
Prudnikov Alexander
1 - 1
Manucharyan Edgar
Lungu Chisamba 50'
53'
Khubulov Arsen
2 - 1
Manucharyan Edgar
54'
2 - 2
Gasanov Shamil (o.g.)
57'
Bicfalvi Erik
61'
63'
Dudiev Aslan
Khubulov Arsen
75'
Yakovlev Pavel
Katsaev Adlan
Merkulov Mikhail
Dantsev Aleksandr 77'
83'
Phibel Tomas
2 - 3
Manucharyan Edgar
88'
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