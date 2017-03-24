|24/03/17
|21:45
|World (FIFA): 2018 World Cup Qualification (UEFA) - First Round (GROUP Stage)
|Italy
|1 : 0
|Albania
|Half Time
|Venue: Renzo Barbera, Palermo. Referee : Slavko Vincic (SVN).
Assistant referees : Tomaz Klancnik (SVN) & Andraz Kovacic (SVN).
Fourth official : Matej Jug (SVN).
MATCH SUMMARY : Italy won 1-0 in previous meeting in 2014. Italy are unbeaten in 54 qualifiers (W40 D14).
6 of Albanian squad play in Italy and coach De Biasi is Italian. Albania have not conceded in 6 away qualifiers (W4 D2).