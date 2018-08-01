|01/08/18
|21:00
|Europe (UEFA): UEFA Champions League - Second Qualifying Round
|FC Basel 1893
|0 : 3
|PAOK *
|Finished
|First leg (1-2), agg. (1-5).
Venue: St. Jakob Park, Basel.
Referee : Paolo Valeri (ITA).
Assistant referees : Alessandro Giallatini (ITA) & Alberto Tegoni (ITA).
Fourth official : Maurizio Mariani (ITA).
MATCH SUMMARY : Basel made #UCL round of 16 last season. PAOK have drawn last 4 #UCL away games 1-1. Tie winners meet Spartak Moskva in 3rd qualifying round. Eliminated side faces Viitorul/Vitesse in #UEL 3rd qualifying round.