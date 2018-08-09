|09/08/18
|22:00
|Europe (UEFA): Europa League - Third Qulifying Round
|Legia Warszawa
|1 : 1
|F91 Dudelange
|2nd Half - 51:01
|First leg.
Venue: Stadion Marszalka Jozefa Piłsudskiego.
Turf: Natural.
Capacity: 31,800.
Referee: Halis Ozkahya (TUR).
Assistant referees: Ekrem Kan (TUR) & Hakan Yemisken (TUR).
Fourth official: Alper Ulusoy (TUR).
MATCH SUMMARY: Legia eliminated by Spartak Trnava in #UCL 2nd qualifying round. Dudelange knocked out Drita in last round. Winners face Alashkert/CFR Cluj in the play offs.