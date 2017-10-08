|08/10/17
|20:45
|World (FIFA): World Cup - UEFA Qualifiers 1R (GS)
|Norway
|0 : 0
|Northern Ireland
|2nd Half - 57:43
|Venue: Ullevaal Stadion, Oslo. Referee : Serhiy Boiko (UKR).
Assistant referees : Volodymyr Volodin (UKR) & Oleg Pluzhnyk (UKR).
Fourth official : Anatoliy Abdula (UKR).
MATCH SUMMARY : North Ireland certain to finish 2nd. Victory would enhance away sides play off prospects. Norway must win to have any chance of finishing 3rd. North Ireland prevailed 2-0 in reverse fixture last year. North Ireland