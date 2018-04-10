10/04/18
21:45
England: Championship
Preston
3 : 1
Leeds
Finished
Venue: Deepdale.
Turf: Natural.
Capacity: 23,408.
Distance: 110km.
Sidelined Players: LEEDS - BERARDI GAETANO (Susp.), COOPER LIAM, PENNINGTON MATTHEW (Injured).
0 - 1
Roofe Kemar
13'
48'
Davies Ben
49'
Gallagher Paul (pen)
1 - 1
52'
Maguire Sean
2 - 1
Diaz Hugo
Jansson Pontus 57'
60'
Browne Alan
O Connor Paudie
63'
67'
Harrop Josh
Gallagher Paul
Alioski Ezgjan
Grot Jay-Roy 68'
Saiz Samuel
Roofe Kemar 68'
76'
Robinson Callum
Barkhuizen Tom
78'
Clarke Tom
82'
Browne Alan
3 - 1
84'
Horgan Daryl
Bodin Billy
Ekuban Caleb
90'+4
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